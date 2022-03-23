توتال الفرنسية ترفض وقف شراء الغاز من روسيا

قالت توتال الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنها ترفض وقف شراء الغاز من روسيا، مضيفة :"لدينا عقود تمتد لـ25 عاما لشراء الغاز من روسيا لا يمكن التراجع عنها".

وتابعت الشركة: "نستطيع تعويض النفط الروسي ولكن الغاز لا يمكن استبداله".

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وأشارت إلى أن وقف شراء الغاز الروسي سيتسبب في إغلاق اقتصادي في أوروبا.

وأوضحت توتال أنها ستدفع غرامات بالمليارات إذا أنهت عقود شراء الغاز من روسيا.

وقالت توتال الفرنسية، إنها لن تجدّد عقود توريد الغاز والنفط الخام الروسية لمصفاة التكرير ليونا Leuna الألمانية، وإنها تنوي استبدالها بواردات من السعودية وبولندا.

وتعمل مصفاة ليونا بطاقة إنتاجية تبلغ 240 ألف برميل يومياً حيث تتم تغذيتها بالنفط الروسي عبر خط أنابيب Druzhba.

وأضافت توتال أن إنهاء إمداداتها التعاقدية طويلة الأجل يعني أنه سيتم استيراد آخر منتجاتها النفطية من روسيا مع نهاية هذا العام.

في سياق منفصل، قال مسؤولون أميركيون، إن ألمانيا لا تزال مترددة في حظر النفط الروسي، بحسب ما نقلته وول ستريت جورنال.