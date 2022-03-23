توتال الفرنسية تنهي عقودا نفطية مع روسيا وتستبدلها بالسعودية وبولندا

قالت شركة النفط توتال انيرجيز TotalEnergies الفرنسية إنها لن تجدّد عقود توريد الغاز والنفط الخام الروسية لمصفاة التكرير ليونا Leuna الألمانية، وإنها تنوي استبدالها بواردات من السعودية وبولندا.

وتعمل مصفاة ليونا بطاقة إنتاجية تبلغ 240 ألف برميل يومياً حيث يتم تغذيتها بالنفط الروسي عبر خط أنابيب Druzhba.

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وقالت شركة توتال إن إنهاء إمداداتها التعاقدية طويلة الأجل يعني أنه سيتم استيراد آخر منتجاتها النفطية من روسيا مع نهاية هذا العام.

وأعلنت الشركة في الأول من مارس الجاري أنها "ستتوقف عن تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا"، على خلفية غزو أوكرانيا، لكن من دون سحب المشاريع القائمة أساسا.

وأفادت المجموعة أنها "توافق على حجم وقوة العقوبات التي فرضتها أوروبا وستطبقها بغض النظر عن عواقبها التي ما زالت قيد التقييم على إدارة أصولها في روسيا".