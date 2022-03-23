روسيا: من المبكر الحديث عن تعديل حصتنا في اتفاق أوبك+
الشركات الروسية تتوقع مواجهة صعوبات في اللوجستيات ومدفوعات إمدادات الطاقة خلال أبريل ومايو
قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن الشركات الروسية تتوقع مواجهة صعوبات في اللوجستيات ومدفوعات إمدادات الطاقة خلال شهري أبريل ومايو.
وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، أنه "من المبكر جداً" الحديث عن الحاجة لتعديل حصة روسيا في اتفاق أوبك+ بسبب العقوبات.
كما كان صرح بأن روسيا أوقفت صادرات النفط عبر خط أنابيب قزوين لنحو شهرين للصيانة، بعد أن حذرت روسيا أمس الثلاثاء، من تراجع صادرات النفط عبر كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين بما يصل إلى مليون برميل يوميا أي 1% من إنتاج النفط العالمي بسبب أضرار لحقت به جراء عاصفة.
من ناحية أخرى، حذر نائب رئيس الوزراء الروسي في حديثه أمام مجلس النواب، من أن أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية قد تنهار في حال فرض عقوبات على الطاقة الروسية، وقال إن زيادة أسعار الطاقة لن تكون متوقعة.
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