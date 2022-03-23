نفط وغاز
روسيا: وقف صادرات النفط عبر خط أنابيب قزوين للصيانة
نوفاك قال إن روسيا لن تقلص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز
قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن روسيا لن تقلص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز.
وأشار إلى وقف روسيا صادرات النفط عبر خط أنابيب قزوين لنحو شهرين للصيانة.
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وحذر نائب رئيس الوزراء الروسي من أن أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية قد تنهار في حال فرض عقوبات على الطاقة الروسية، وقال إن زيادة أسعار الطاقة لن تكون متوقعة.
وفي حديثه أمام مجلس النواب الروسي، قال نوفاك أيضا إن فرض حظر على مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي تقوده روسيا ويصل إلى ألمانيا يعكس "حماقة" وعدم تقدير لتوازنات الطاقة وسيؤجج التضخم.
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