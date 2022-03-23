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مجلس الوزراء السعودي يؤكد على الدور الجوهري لاتفاق أوبك+ في استقرار النفط

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أوبك بلس

مجلس الوزراء السعودي يؤكد على الدور الجوهري لاتفاق أوبك+ في استقرار النفط

طالب المجتمع الدولي بالتحرك ضد تسليح إيران للحوثيين

دبي - العربية.نت

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أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على أهمية الدور الجوهري لاتفاق أوبك+ في استقرار أسواق النفط.

وطالب مجلس الوزراء أيضا المجتمع الدولي بأن يعي خطورة استمرار تزويد إيران للحوثيين بالأسلحة، وبالتحرك ضد تسليح إيران للحوثيين بالصواريخ الباليستية والمسيرات.

وشدد على أن المملكة لن تتحمل مسؤولية نقص الإمدادات للأسواق العالمية في ظل استمرار هجمات الحوثي على مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما.

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