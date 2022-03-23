مجلس الوزراء السعودي يؤكد على الدور الجوهري لاتفاق أوبك+ في استقرار النفط

أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على أهمية الدور الجوهري لاتفاق أوبك+ في استقرار أسواق النفط.

وطالب مجلس الوزراء أيضا المجتمع الدولي بأن يعي خطورة استمرار تزويد إيران للحوثيين بالأسلحة، وبالتحرك ضد تسليح إيران للحوثيين بالصواريخ الباليستية والمسيرات.

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وشدد على أن المملكة لن تتحمل مسؤولية نقص الإمدادات للأسواق العالمية في ظل استمرار هجمات الحوثي على مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما.