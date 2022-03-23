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مصادر: بيانات تظهر هبوط مخزونات الخام والوقود الأميركية

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مخزونات نفط أميركية
مخزونات نفط أميركية
نفط وغاز

مصادر: بيانات تظهر هبوط مخزونات الخام والوقود الأميركية

صادرة عن معهد البترول الأميركي

نيويورك  - رويترز

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قالت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، فقد هبطت مخزونات الخام 4.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 من مارس/ آذار.

وانخفضت مخزونات البنزين 626 ألف برميل، بينما سجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة قدرها 826 ألف برميل.

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