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مولدوفا: أسعار الغاز الروسي سترتفع لأكثر من 1000 دولار لكل ألف متر 

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غاز روسيا و أوروبا مناسبة
غاز روسي (تعبيرية)
روسيا و أوكرانيا

مولدوفا: أسعار الغاز الروسي سترتفع لأكثر من 1000 دولار لكل ألف متر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مولدوفا: أسعار الغاز الروسي سترتفع لأكثر من 1000 دولار لكل ألف متر

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