مولدوفا: أسعار الغاز الروسي سترتفع لأكثر من 1000 دولار لكل ألف متر 

المستشار الألماني: الهجوم الروسي على أوكرانيا "متعثر"

مع استمرار عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا لليوم الـ28 على التوالي، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الهجوم الروسي على أوكرانيا "متعثر رغم كل ...