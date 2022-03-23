روسيا و أوكرانيا
مولدوفا: أسعار الغاز الروسي سترتفع لأكثر من 1000 دولار لكل ألف متر
مولدوفا: أسعار الغاز الروسي سترتفع لأكثر من 1000 دولار لكل ألف متر
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