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نوفاك: لو عوقب النفط الروسي بالكامل ستنهار الأسواق العالمية

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وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك
اقتصاد روسيا

نوفاك: لو عوقب النفط الروسي بالكامل ستنهار الأسواق العالمية

قال إن قطاع النفط الروسي يعمل بشكل فعال رغم العقوبات

دبي - العربية.نت

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حذر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، من أنه لو عوقب قطاع النفط الروسي بالكامل ستنهار الأسواق العالمية، مؤكدا على أن قطاع النفط الروسي يعمل بشكل فعال رغم العقوبات.

ووصف نائب رئيس الوزراء الروسي، تعليق عمل خط الغاز "نورد ستريم 2" بـ "الأمر السخيف".

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن نوفاك قوله يوم الاثنين، إن أسعار النفط قد تصل إلى 300 دولار للبرميل إذا توقف الغرب عن شراء الخام الروسي، لكنه أضاف أن مثل هذا السيناريو غير مرجح.

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وتقول مصادر تجارية إن بعض المشترين يحجمون عن شراء النفط الروسي لتفادي التعرض للعقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقال نوفاك إن من المتعذر على أوروبا أن تتفادى شراء النفط والغاز الروسيين في الوقت الحاضر، مضيفا أن الدعوات الغربية لوقف المشتريات هي لفتات سياسية لاجتذاب الاهتمام.

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