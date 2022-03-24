ألمانيا: دفع مقابل الغاز الروسي بالروبل يعد خرقاً لعقود التسليم

قال وزير الاقتصاد الألماني روبيرت هباك، إن مطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدفع ثمن إمدادات الغاز بالروبل هو خرق لعقود التسليم.

وأضاف أنه سيناقش مع الشركاء الأوروبيين ردا محتملا على إعلان موسكو بشأن مدفوعات الغاز، التي جرت العادة على أن تُدفع بالدولار .

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وفي اليابان، أشار وزير المالية شونيتشي سوزوكي إلى أن بلاده ليس لديها أي علم حول كيفية تعامل روسيا مع المدفوعات بالروبل الروسي مقابل مبيعاتها من الغاز للدول غير الصديقة.

وأضاف أن الحكومة اليابانية تقوم بمناقشة هذا الشأن مع الوزارات المعنية، كما أنها تعمل مع الشركات اليابانية لجمع المعلومات اللازمة حول هذه الخطوة.

وقال الرئيس الروسي أمس، إن الدولار أصبح عملة غير مضمونة، وإن بلاده لن تستخدم عملات الدول "غير الصديقة" في مدفوعات الغاز.

وطلب من الجهات المختصة اتخاذ القرارات بعدم التعامل باليورو أو الدولار وأيضا الغاز الروسي الذي يصل إلى الدول غير الصديقة فسيتم التعامل به عن طريق الروبل. وأضاف بوتين أن روسيا ستواصل التزاماتها بخصوص الغاز والنفط، وفق العقود الآجلة الموقعة سابقا.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الروسي، إن بلاده تعمل على اتخاذ إجراءات لمعالجة المشاكل المالية، وقال "سنسهل سداد القروض على الشركات وقد يتم إعفاء بعضها، وسنقدم تسهيلات جمركية لإدخال البضائع الضرورية".