أوبك تبلغ الاتحاد الأوروبي بقلقها من مقترح حظر النفط الروسي

قالت مصادر في أوبك إن مسؤولين بالمنظمة يعتقدون أن حظرا محتملا من جانب الاتحاد الأوروبي لنفط روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، من شأنه إلحاق الضرر بالعملاء، وإن المنظمة أبلغت بروكسل بمخاوفها حيال الأمر.

ويتصاعد الضغط وسط دعوات متزايدة لدول الغرب لفرض حظر شامل على واردات الطاقة الروسية، لكن المانيا امتنعت حتى الآن مشيرة إلى تداعيات محتملة لذلك على أكبر اقتصاد في أوروبا.

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وصعد بوتين النبرة يوم الأربعاء، بطلب تسديد مدفوعات شراء الغاز بالروبل، وهو ما اعتبرته ألمانيا خرقا للعقود.

ويشارك الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماعات قمة الخميس في بروكسل، يتوقع أن تتمحور حول أمن الطاقة.