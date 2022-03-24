بايدن قد يعلن اليوم عن مبادرة لإمداد أوروبا بالغاز

نقلت وسائل إعلام أميركية اليوم الخميس، عن مسؤولين توقعهم بأن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، مبادرة بشأن إمداد أوروبا بالغاز.

وفي زيارة وُصفت بأنها تهدف إلى تعزيز وحدة الغربيين، وصل الرئيس الأميركي جو بايدن أمس إلى بروكسل لحضور 3 قمم لحلف الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، والتي ستركز على الأزمة والحرب في أوكرانيا.

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وكان البيت الأبيض أعلن سابقاً أن الرئيس جو بايدن سيعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل شخصيات سياسية واقتصادية، كما سيؤكد دعم واشنطن وحلفائها لكييف في حربها.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، من جهته، قد أكد أن الرئيس بايدن، سيحرص خلال اجتماعه مع قادة الناتو في بروكسل على استمرار صمود أوكرانيا ودعمها.

وأضاف سوليفان أن قادة الحلف سيبحثون خلال قمتهم خططاً عسكرية طويلة الأمد، لتعزيز الأمن والدفاع، وأن الرئيس بايدن سيناقش مع قادة الناتو والمجلس الأوروبي، موقف الصين من الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن بحث تقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.