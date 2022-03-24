تراجع طفيف لأسعار النفط عقب مكاسب بـ 13% خلال الأسبوع

تراجعت أسعار النفط في معاملات متقلبة اليوم الخميس إذ يقيم المستثمرون إمكانية توفر إمدادات جديدة في أسواق تشهد قلة المعروض النفطي وسط آمال بإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.48% إلى 121.02 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 96 سنتا أو 0.84% إلى 113.97 دولار للبرميل. وصعدت عقود الخامين دولارين ودولارا على الترتيب في المعاملات المبكرة.

مادة اعلانية

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة وحلفاءها أحرزوا تقدما في المحادثات النووية مع إيران لكن هناك مسائل باقية.

وحقق الخامان مكاسب كبيرة هذا الأسبوع إذ زادت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 14 دولارا للبرميل أو 13% منذ يوم الاثنين، وقفز خام غرب تكساس الوسيط أكثر من عشرة دولارات أو 10% للبرميل مع زيادة مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وانخفضت مخزونات الخام الأميركية 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة 4.2 مليون برميل وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وكانت أطراف السوق تتوقع زيادة بسيطة في الإمدادات.