.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تراجع طفيف لأسعار النفط عقب مكاسب بـ 13% خلال الأسبوع

  • الخط
أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط - صورة تعبيرية
أسعار النفط

تراجع طفيف لأسعار النفط عقب مكاسب بـ 13% خلال الأسبوع

خام برنت يتراجع 0.48% إلى 121.02 دولار للبرميل

نيودلهي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أسعار النفط في معاملات متقلبة اليوم الخميس إذ يقيم المستثمرون إمكانية توفر إمدادات جديدة في أسواق تشهد قلة المعروض النفطي وسط آمال بإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.48% إلى 121.02 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 96 سنتا أو 0.84% إلى 113.97 دولار للبرميل. وصعدت عقود الخامين دولارين ودولارا على الترتيب في المعاملات المبكرة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة وحلفاءها أحرزوا تقدما في المحادثات النووية مع إيران لكن هناك مسائل باقية.

وحقق الخامان مكاسب كبيرة هذا الأسبوع إذ زادت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 14 دولارا للبرميل أو 13% منذ يوم الاثنين، وقفز خام غرب تكساس الوسيط أكثر من عشرة دولارات أو 10% للبرميل مع زيادة مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وانخفضت مخزونات الخام الأميركية 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة 4.2 مليون برميل وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وكانت أطراف السوق تتوقع زيادة بسيطة في الإمدادات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وسط الضربات الروسية.. 9 ممرات لإخراج العالقين في خيرسون وماريوبول وسط الضربات الروسية.. 9 ممرات لإخراج العالقين في خيرسون وماريوبول
اكتشف المزيد