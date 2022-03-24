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سلوفينيا: لن يدفع أحد مقابل النفط والغاز بالروبل.. وإيطاليا تعتبره خرقاً للعقود

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الروبل (تعبيرية)
طالبت موسكو الدول "غير الصديقة" بتسوية فواتير النفط والغاز بعملتها المحلية
نفط وغاز

سلوفينيا: لن يدفع أحد مقابل النفط والغاز بالروبل.. وإيطاليا تعتبره خرقاً للعقود

دراغي: هذا في الأساس خرق للعقد من المهم فهمه

بروكسل - رويترز

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قال رئيس وزراء سلوفينيا، يانيز جانسا، اليوم الخميس، إن أوروبا لن تدفع بالروبل مقابل وارداتها من الطاقة الروسية، بعد أن طالبت موسكو الدول "غير الصديقة" بتسوية فواتير النفط والغاز بعملتها المحلية.

وصرح يانسا للصحافيين لدى وصوله إلى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لا أعتقد أن أي شخص في أوروبا يعرف شكل الروبل ولن يدفع أحد بالروبل".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي اليوم الخميس، إن أي مطالبة من جانب روسيا بتلقي مدفوعات بالروبل مقابل صادراتها من الغاز ستمثل خرقا للعقود.

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وأكد دراغي في تصريحات للصحافيين، أن القضية لم تناقش في قمة لزعماء مجموعة السبع، لكن من المحتمل أن تثار في اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يبدأ في وقت لاحق اليوم.

وقال دراغي: "هذا في الأساس خرق للعقد، من المهم فهمه".

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