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فاينانشال تايمز: أميركا ستعزز إمدادات الغاز إلى أوروبا

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نفط وغاز

فاينانشال تايمز: أميركا ستعزز إمدادات الغاز إلى أوروبا

خطة بتزويد الاتحاد الأوروبي بـ 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال

دبي - العربية.نت

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أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، بأن الولايات المتحدة ستعزز إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي.

وتهدف خطة تزويد الاتحاد الأوروبي بـ 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، بحسب الصحيفة، إلى مساعدة الكتلة على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وكانت وسائل إعلام أميركية نقلت اليوم الخميس عن مسؤولين توقعهم بأن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، مبادرة بشأن إمداد أوروبا بالغاز.

وفي زيارة وُصفت بأنها تهدف إلى تعزيز وحدة الغربيين، وصل الرئيس الأميركي جو بايدن أمس إلى بروكسل لحضور 3 قمم لحلف الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، والتي ستركز على الأزمة والحرب في أوكرانيا.

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