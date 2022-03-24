محطة براكة الإماراتية للطاقة النووية تبدأ عملياتها التجارية بالوحدة الثانية
ستضيف 1400 ميجاوات من الكهرباء الخالية من الكربون إلى الشبكة
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في بيان اليوم الخميس، بدء تشغيل العمليات التجارية بمحطة براكة في وحدتها الثانية.
وأضافت المؤسسة أن الوحدة الثانية ستضيف 1400 ميجاوات من الكهرباء الخالية من الكربون إلى شبكة الإمارات الوطنية للكهرباء، وبذلك سيصل إجمالي إنتاج الوحدتين الأولى والثانية إلى 2800 ميجاوات.
وتم ربط الوحدة الأولى لمحطة براكة بشبكة الكهرباء الوطنية في أغسطس/ آب 2020 والوحدة الثانية في سبتمبر/ أيلول 2021.
وبعد استكمال محطة براكة، التي تشيدها شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، سيكون بها أربعة مفاعلات تعمل بطاقة إجمالية 5600 ميجاوات وهو ما يعادل نحو 25% من ذروة الطلب في الإمارات.
ومن المنتظر أن تنتج المؤسسة 85% من الكهرباء النظيفة في أبوظبي بحلول 2025.
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