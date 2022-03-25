أفاد مراسل "العربية"، بأن هناك اتفاق مرتقب حول تزويد واشنطن للدول الأوروبية بالغاز المسال

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز، ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستعزز إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي.

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وتهدف خطة تزويد الاتحاد الأوروبي بـ 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، بحسب الصحيفة، إلى مساعدة الكتلة على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.