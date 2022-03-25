النفط يتراجع مع انحسار المخاوف من أزمة في الإمدادات.. برنت عند 118.5 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع انحسار مخاوف الإمدادات في ظل استمرار انقسام دول

الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر نفطي على روسيا، في حين تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الإفراج عن المزيد من النفط من المخزون لتهدئة الأسواق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 118.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0529 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 2.1% في الجلسة السابقة.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا أو 0.4% إلى 111.87 دولار للبرميل بعد خسارتها 2.3% في الجلسة السابقة.

ويتجه كلا العقدين لتحقيق أول زيادة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع، إذ يتجه "برنت" لتحقيق قفزة 10%، في حين يتجه "غرب تكساس الوسيط" لارتفاع 7% بعد مخاوف أكبر من حدوث أزمة في الإمدادات تسبب فيها تفكير الاتحاد الأوروبي في مقاطعة النفط الروسي في وقت سابق من الأسبوع.

وقالت مصادر من "أوبك"، إن مسؤولين يعتقدون أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا محتملا على النفط من روسيا، سيؤثر سلبا على المستهلكين، وإن المنظمة أبلغت بروكسل بمخاوفها.

وفي ظل انخفاض المخزونات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2014، قال محللون إن السوق لا تزال غير قادرة على الصمود أمام أي صدمة على صعيد الإمدادات.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية في بنك أستراليا الوطني، بادن مور إن "المخزونات آخذة في التقلص، يعني هذا، وفق المعطيات الحالية، أن الشح في السوق سيستمر".