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ألمانيا تعلن خفض الاعتماد على النفط الروسي اعتبارا من يونيو 

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النفط الروسي (تعبيرية)
النفط الروسي (تعبيرية)
روسيا و أوكرانيا

ألمانيا تعلن خفض الاعتماد على النفط الروسي اعتبارا من يونيو

دبي - العربية.نت

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أعلنت ألمانيا اليوم الجمعة، خفض الاعتماد على النفط الروسي اعتبارا من يونيو المقبل.

كما أعلنت عن توقف الاعتماد على الفحم الروسي بحلول الخريف.

وكانت ألمانيا قالت أمس، إنها تنظر في مسألة إبقاء منشآت الطاقة العاملة بالفحم مفتوحة لفترة أطول من أجل ضمان أمن الطاقة، حسبما أعلنت الحكومة، في وقت يثير الغزو الروسي لأوكرانيا هواجس بشأن إمدادات الكهرباء.

وأضافت أنها ستخفض استخدام الغاز في توليد الكهرباء عن طريق "احتمال إبقاء منشآت الطاقة العاملة على الفحم، كإجراء أمني احتياطي لفترة أطول".

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