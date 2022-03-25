.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"غازبروم" تتلقى أوامر من بوتين بقبول المدفوعات بالروبل

  • الخط
غازبروم
شركة غازبروم
روسيا و أوكرانيا

"غازبروم" تتلقى أوامر من بوتين بقبول المدفوعات بالروبل

الكرملين: يجب عليها تحديد كيفية ذلك في غضون 4 أيام

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال الكرملين اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر شركة غازبروم بقبول مدفوعات صادراتها من الغاز الطبيعي بالروبل، مشيرا إلى أنه يجب عليها تحديد كيفية القيام بذلك في غضون الأيام الأربعة المقبلة.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن شركة نوفاتك أكبر منتج روسي للغاز الطبيعي المسال لم تتلق مثل هذه التعليمات.

وكان بوتين قال يوم الأربعاء، إن روسيا ستبدأ بيع الغاز إلى "بلدان غير صديقة" بالروبل، بعد أن تعاونت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون لفرض عقوبات على روسيا بهدف إجبارها على الانسحاب من أوكرانيا.

وقوبلت هذه الخطوة بالانزعاج في أوروبا، وقالت كثير من الشركات إن العقود مع "غازبروم" تنص على أن يتم الدفع باليورو أو بالدولار الأميركي وليس بالروبل الروسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مصر تجري محادثات مع صندوق النقد لتمويل محتمل لمواجهة تأثير الأزمة الأوكرانية مصر تجري محادثات مع صندوق النقد لتمويل محتمل لمواجهة تأثير الأزمة الأوكرانية
اكتشف المزيد