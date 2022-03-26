نفط وغاز
إكسون موبيل: ندرس خيارات لتنفيذ الخروج من روسيا
الشركة كانت تدير 3 حقول نفط وغاز في روسيا
قال النائب الأول لرئيس إكسون موبيل نيل تشابمان، إن الشركة تعمل من خلال خيارات لكيفية الخروج من استثماراتها في روسيا.
وأضاف تشابمان على هامش منتدى الدوحة: "نعمل بقوة من خلال هذه الخيارات.. ولا يوجد جدول زمني محدد لهذه العملية"، وفق ما نقلته رويترز.
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وفي وقت سابق، قررت إكسون موبيل، البدء بسحب موظفيها الأميركيين من عمليات النفط والغاز التابعة للشركة في جزيرة سخالين في الشرق الأقصى لروسيا.
وتدير إكسون موبيل ثلاثة حقول نفط وغاز بحرية كبيرة في جزيرة سخالين، وتعمل في روسيا منذ عام 1995.
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