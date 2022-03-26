فيديو.. 50 فرقة إطفاء تحاول السيطرة على حريق محطة أرامكو في جدة

تعمل طواقم الدفاع المدني والإطفاء في السعودية للسيطرة على حريق محطة أرامكو في جدة.

وقال مراسل العربية إن 50 فرقة إطفاء تشارك في عملية إخماد حريق محطة أرامكو في جدة.

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ومن المتوقع بحسب مراسل العربية في جدة السيطرة على النيران خلال ساعات.

كان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، قد أعلن الجمعة، إن محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، تعرضت عند الساعة 5:25 من مساء اليوم الجمعة 22 شعبان 1443هـ، الموافق 25 مارس 2022، لهجوم بمقذوف صاروخي، كما تعرضت محطة "المختارة" في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم أيضاً، لهجوم بمقذوف صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية إصابات أو وفيات.

وأعرب المصدر عن إدانة السعودية الشديدة لهذه الاعتداءات التخريبية، التي يمثل تكرار ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، في مناطق مختلفة من المملكة، انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأكد المصدر ما سبق أن أعلنت عنه المملكة العربية السعودية من أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.