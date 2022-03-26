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رئيس أوكرانيا: يجب زيادة إنتاج الطاقة عالمياً لمنع روسيا من ممارسة الابتزاز

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فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية من فرانس برس)
فولوديمير زيلينسكي
طاقة

رئيس أوكرانيا: يجب زيادة إنتاج الطاقة عالمياً لمنع روسيا من ممارسة الابتزاز

زيلينسكي: أسواق العالم لم تتغلب بعد على تداعيات الجائحة وصدمات أسعار الغذاء

دبي - العربية.نت

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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الدول المنتجة للطاقة بزيادة الإنتاج كي لا تستخدم روسيا ثروتها من النفط والغاز "لابتزاز" البلدان الأخرى.

وأضاف زيلينسكي، في كلمته أمام منتدى الدوحة الدولي، اليوم السبت، أن دولا مثل قطر يمكنها أن تساهم في استقرار أوروبا.

وتابع الرئيس الأوكراني: "يمكنهم فعل الكثير لاستعادة العدالة. يعتمد مستقبل أوروبا على جهودكم. أطلب منكم زيادة إنتاج الطاقة حتى يدرك الجميع في روسيا أنه لا يمكن لأي بلد استخدام الطاقة كسلاح وابتزاز العالم"، وفق ما نقلته رويترز.

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وأشار إلى أنه لا يوجد بلد بمأمن من صدمات اضطرابات الإمدادات الغذائية التي تحدث بسبب الغزو الروسي لبلاده. وأوكرانيا من بين أكبر منتجي الحبوب في العالم.

وقال زيلينسكي: "أسواق العالم لم تتغلب بعد على تداعيات الجائحة وصدمات أسعار الغذاء. لا أحد بمأمن من هذه الصدمات، ولا يمكن أن يكون هناك أمان إذا كانت هناك ندرة فعلية في الغذاء".

وأدى غزو روسيا لأوكرانيا الذي بدأ قبل نحو شهر إلى زيادة المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة، إذ تعد روسيا أكبر مورد للغاز لأوروبا، كما تسبب فرض عقوبات اقتصادية متبادلة في فرض قيود على إمدادات النفط والغاز.

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