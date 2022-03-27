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الاتحاد الأوروبي يقرر شراء الغاز بشكل مشترك

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نفط وغاز

الاتحاد الأوروبي يقرر شراء الغاز بشكل مشترك

بهدف استغلال الثقل الاقتصادي للاتحاد

دبي - العربية.نت

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فوّضت دول الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية لشراء الغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين بشكل مشترك وذلك بهدف استغلال الثقل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من أجل الاستفادة من أسعار مواتية، إلى جانب تسهيل الاتصالات مع المُوَرّدين الدوليين من أجل تنويع مصادر التزويد.

تأتي الخطوة هذه وسط حرص الدول الأوروبية على خفض مشترياتها من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام بعد حرب روسيا على أوكرانيا.

وقد باشرت المفوضية التفاوض مع الدول المنتجة الرئيسية مثل النرويج وقطر والجزائر.

كما توصلت إلى اتفاق يوم الجمعة مع الولايات المتحدة لزيادة شحنات أميركا من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بـ 15 مليار متر مكعب إضافية هذا العام.

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