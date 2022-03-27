فرنسا تبحث مع السعودية والإمارات تنويع إمدادات الطاقة لأوروبا

بحث وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم الأحد، مع نظيريه السعودي والإماراتي، مسألة تنويع إمدادات الأوروبيين بالطاقة بهدف خفض اعتمادهم على روسيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، إن لودريان "أكد ضرورة حصول تعبئة دولية قوية لزيادة الضغط على روسيا من أجل وقف الهجوم في أوكرانيا".

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وأكدت آن-كلير لوجندر أيضا "أهمية مواصلة العمل بهدف تنويع إمدادات الطاقة الأوروبية".

ويطالب الأوروبيون دول الخليج بزيادة إنتاجها من النفط للحد من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وخفض حصة النفط الروسي في السوق العالمية. كما يعمل الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد على المحروقات الروسية، على تنظيم نفسه لخفض مشترياته من الغاز من روسيا بمعدل الثلثين اعتبارا من هذه السنة.

ويزور وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع المقبل، قطر التي تعد بين أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي. المسال.