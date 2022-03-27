وزير الطاقة السعودي: مبادراتنا الخضراء لا نستهدف منها طلب أي دعم أو مال

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة لا تهدف إلى طلب الدعم أو المساعدة أو المال جراء تحقيقها للمبادرات الخضراء، وإنما نطالب العالم بالعمل مع السعودية لتحقيق تكنولوجيا تخدم الحلول الخضراء للجميع.

وأضاف "كما قلنا من قبل، نحن لا نسعى من خلال تحقيق أهدافنا لانبعاثات الكربون سواء في مبادراتنا الخضراء أو مبادرة السعودية الخضراء أو مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، أو بإنشاء الاقتصاد الكربوني الدائري، نحن لا نستهدف من كل ذلك طلب المساعدة أو الدعم أو المال من أي طرف".

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وأوضح أن ما تطالب به السعودية شيء واحد فقط، هو اعملوا معنا لنتمكن من العمل معكم لتطوير تكنولوجيا تخدم الحلول التي يريدها الجميع.