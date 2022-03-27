وزير المالية القطري: أسعار الطاقة يجب أن تكون عادلة للمنتج والمستهلك

قال علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري اليوم الأحد، إن أسعار الطاقة يجب أن تكون عادلة لكل من المنتجين والمستهلكين.

وأضاف خلال منتدى الدوحة: "نحتاج إلى أسعار مستقرة وعادلة يمكن أن يدعمها المورد والمشتري. هذا يصب في مصلحتنا على الأمد الطويل"، وفق ما نقلته "رويترز".

مادة اعلانية

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طالب الدول المنتجة للطاقة بزيادة الإنتاج كي لا تستخدم روسيا ثروتها من النفط والغاز "لابتزاز" البلدان الأخرى.

وأضاف زيلينسكي، في كلمته أمام منتدى الدوحة الدولي، يوم السبت، أن دولا مثل قطر يمكنها أن تساهم في استقرار أوروبا.