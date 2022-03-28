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ألمانيا: مجموعة "السبع" ترفض مطلب بوتين الدفع بالروبل مقابل الطاقة

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مجموعة السبع
مجموعة السبع
نفط وغاز

ألمانيا: مجموعة "السبع" ترفض مطلب بوتين الدفع بالروبل مقابل الطاقة

مجموعة السبع تصر على أنه يجب احترام عقود الطاقة مع روسيا

رويترز، العربية.نت

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قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابك، اليوم الاثنين، إن مجموعة السبع ترفض مطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدفع بالروبل لشراء الطاقة الروسية.

وأشار الوزير الألماني إلى أن دول مجموعة السبع تصر على أنه يجب احترام عقود الطاقة مع روسيا، كما اعتبر أن مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل تظهر أن بوتين في "مأزق".

وكان هابك قال في وقت سابق إن مطلب الرئيس الروسي يعد خرقا لعقود التسليم. كما اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن مطالبة نظيره الروسي بدفع ثمن شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بالروبل وليس بالدولار أو اليورو، أمر "غير ممكن" و"لا تنص عليه العقود".

بوتين يوجه بإلزام "الدول غير الصديقة" الدفع بالروبل مقابل الغاز نهاية الشهر طاقة روسيا و أوكرانيا بوتين يوجه بإلزام "الدول غير الصديقة" الدفع بالروبل مقابل الغاز نهاية الشهر

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم، أن بوتين أوعز للحكومة والبنك المركزي وشركة غازبروم، باتخاذ إجراءات لتغيير عملة الدفع مقابل الغاز إلى الروبل للدول "غير الصديقة" بحلول 31 مارس الجاري.

وتأتي 70% من إيرادات النفط والغاز الروسيين من دول تم تصنيفها "غير صديقة". ووفقا لـ "غازبروم"، فإن تسوية 58% من مبيعات الغاز الطبيعي تتم باليورو، و39% تتم بالدولار.

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