.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ارتفاع صادرات النفط الأميركية يؤدي إلى سحب الخام من مركز للتخزين

  • الخط
نفط أميركا
نفط أميركا
نفط وغاز

ارتفاع صادرات النفط الأميركية يؤدي إلى سحب الخام من مركز للتخزين

قفزت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا

نيويورك - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال تجار، إن صادرات النفط الأميركية، قفزت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وإن كميات النفط المحلية التي كانت تذهب عادة إلى مركز التخزين في كوشينغ بولاية أوكلاهوما، يتم تصديرها عبر ساحل خليج المكسيك.

وأثار الغزو حالة من الفوضى بسوق النفط مع توقف الشركات عن شراء النفط الروسي وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ويتطلع المشترون في جميع أنحاء العالم إلى الحصول على الخام من أي مكان.

أسعار النفط تتراجع 5 دولارات.. "برنت" عند 115.6 دولار للبرميل طاقة أسعار النفط أسعار النفط تتراجع 5 دولارات.. "برنت" عند 115.6 دولار للبرميل

كما زادت الصادرات في الأسابيع الأخيرة من الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم.

وتعد كوشينغ، المكان الذي يتسلم فيه أصحاب العقود الآجلة في خام غرب تكساس الوسيط الأميركي‭‭ ‬‬الكميات المتعاقد عليها.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأميركية ارتفاع صادرات الخام الأميركية إلى 3.8 مليون برميل يوميا في 18 مارس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2021.

وتبلغ مخزونات كوشينغ حاليا 25.2 مليون برميل، مقابل أدنى مستوى لها في أربع سنوات تم تسجيله في أوائل مارس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خلافات كبيرة بين إسرائيل وأميركا حول الاتفاق النووي مع إيران.. ما التفاصيل؟ خلافات كبيرة بين إسرائيل وأميركا حول الاتفاق النووي مع إيران.. ما التفاصيل؟
اكتشف المزيد