الجابر: الإمارات تعمل على زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات
أكد أن الدولة تسعى إلى زيادة السعة الانتاجية لخام مربان
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن الإمارات تعمل على زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات والخالية من الكربون.
وقال في افتتاح منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي 2022 ، إن الإمارات تعمل على زيادة السعة الإنتاجية لخام مربان الذي يعد الأقل كثافة عالمياً في الانبعاثات، لتصل إلى أكثر من 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.
وأضاف الجابر أن الحكومة تسعى إلى رفع السعة الإنتاجية من الغاز الطبيعي بنسبة 30%، لتعزيز القدرة على توفير المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال. وأشار إلى أنها بدأت توفير طاقة نظيفة خالية من الكربون من خلال برنامج للطاقة النووية السلمية الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
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