الكرملين: إن أوقفت ألمانيا شراء النفط الروسي سنعوض بسوق آسيا

قال الكرملين الروسي، اليوم الاثنين في معرض تعليقه على حديث المستشار الألماني أولاف شولز بأن ألمانيا من المحتمل أن تتوقف عن شراء النفط الروسي، إن سوق جنوب شرق آسيا يمكن أن تعوض الطلب على الإمدادات الروسية.

وأكد الكرملين أن طرق قبول الروبل مقابل صادرات الغاز الروسية تعمل بشكل جيد، وأنه سيتم الاتفاق على إطار واضح لمثل هذه المدفوعات.

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وردا على سؤال عما سيفعله الكرملين إذا رفضت أوروبا الدفع بالروبل، قال: "إننا سنأخذ قراراتنا بالمضي قدمًا".

وأضاف: "إننا بالتأكيد لن نقوم بتوصيل الغاز مجانًا"، وفق ما نقلته "رويترز".

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوعز للحكومة والبنك المركزي وشركة غازبروم، باتخاذ إجراءات لتغيير عملة الدفع مقابل الغاز إلى الروبل للدول "غير الصديقة" بحلول 31 مارس الجاري.