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بريطانيا: تعليمات لهيئات القطاع العام بمراجعة عقود الطاقة مع روسيا

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منشأة طاقة في بريطانيا
منشأة طاقة في بريطانيا
روسيا و أوكرانيا

بريطانيا: تعليمات لهيئات القطاع العام بمراجعة عقود الطاقة مع روسيا

اعتبرت أن اتفاقيات الطاقة الحالية ربما تكون مفيدة لموسكو

لندن - رويترز 

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أصدرت بريطانيا، اليوم الاثنين، تعليمات لهيئات القطاع العام بمراجعة عقود الطاقة والعقود الأخرى التي أبرمتها مع الشركات الروسية والنظر في تبديل الموردين، مشيرة إلى أن اتفاقيات الطاقة الحالية ربما تكون مفيدة للدولة الروسية.

وتسعى بريطانيا إلى جانب حلفائها لشل الاقتصاد الروسي من خلال عقوبات واسعة النطاق ردا على غزو موسكو لأوكرانيا، لكنها لم تصل إلى حد معاقبة شركات الطاقة الروسية الرئيسية.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، ستيف باركلي، في بيان إن "المال العام لا ينبغي أن يمول آلة الحرب (الخاصة بالرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأضاف باركلي: "نحن نطلب من المستشفيات والمجالس وكل المنظمات الأخرى في القطاع العام أن تبحث بشكل عاجل وبكل السبل المتاحة لها من أجل قطع علاقاتها التجارية مع روسيا".

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