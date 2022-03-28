أسعار النفط تتراجع 4 دولارات.. "برنت" عند 116.18 دولاراً للبرميل 

استهلت أسعار النفط العالمية تعاملات اليوم الإثنين، بانخفاضات وصلت إلى 4 دولارات للبرميل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 4 دولارات إلى 116.18 دولار للبرميل.

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كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 4 دولارات أيضا إلى 109.90 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام تراجعت آخر الأسبوع الماضي، مع مناقشة الولايات المتحدة وحلفاؤها إمكانية تحرير منسق إضافي للنفط من المخزونات للمساعدة في تهدئة أسواق الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم: "في ما يتعلق بمخزونات الطوارئ، فهذه مناقشات جارية، وكل هذه الأدوات مطروحة بالتأكيد على الطاولة".