حكومة كردستان: لدينا القدرة على سد جزء من حاجة أوروبا للطاقة
بارزاني: حكم المحكمة الاتحادية على النفط والغاز الكرديين ظلم جسيم
قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، إن لدى الإقليم القدرة الإنتاجية لتعويض بعض النقص في الطاقة التي تحتاج إليها أوروبا.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "قد أدركت مؤخرًا إمكانات الإقليم في قطاع الغاز والجهود الممولة لزيادة الإنتاج".
وقال بارزاني إن "كردستان الواثقة ستصبح قريبًا مصدرًا مهمًا للطاقة لتلبية الطلبات العالمية"، وستصدر إلى تركيا في المستقبل القريب.
وأكد رئيس حكومة كردستان العراق على أن حكومته لا تزال ملتزمة بالعقود الموقعة مع شركاء النفط والغاز، وأن المستثمرين في كردستان لهم الحق في الحصول على مدفوعات منتظمة وضمان ذلك أولوية.
وبخصوص الحكم الأخير للمحكمة الاتحادية العليا، قال بارزاني إنه "غير دستوري وسياسي". وتابع: "حكم المحكمة الاتحادية العراقية على النفط والغاز الكرديين، ظلم جسيم".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أصدرت أمراً يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.
ويبقى قرار المحكمة مهدداً بعدم التنفيذ في ظل خلاف يعود لسنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، الذي يضم ثلاث محافظات ويتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991.
ولفت بارزاني إلى أنه يتحدث مع شركاء في الحكومة الاتحادية من "أجل اتفاق يحترم الدستور وحقوقنا فيه". كما أكد للمستثمرين أن حكم المحكمة "لا يمثل تحديًا حقيقيًا لإمكانياتنا الاستثمارية".
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