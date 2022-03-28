وزير الطاقة الإماراتي: السوق بحاجة للنفط الروسي.. ولا يمكن تعويض إنتاج موسكو
"أدنوك" تتوقع حالة شح في الأسواق بالأمد القريب
قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي اليوم الإثنين، إن أسواق الطاقة بحاجة إلى النفط الروسي، ولا يمكن لأي منتج أن يعوض إنتاج موسكو.
وأضاف المزروعي في منتدى عن الطاقة أن "(أوبك+) بحاجة إلى العمل معا وعدم السماح للأمور السياسية بتشتيت انتباه المجموعة".
وتابع: "سننظر في توازن العرض والطلب في اجتماع (أوبك+) المقبل".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، سلطان أحمد الجابر، اليوم الإثنين، إنه يتوقع في الأمد القريب حالة شح في أسواق النفط مع زيادة الطلب ما يقرب من 3 ملايين برميل عن العام الماضي.
وأضاف الجابر، أن التقلب الحالي في أسعار النفط نتيجة لمشكلة هيكلية، لكن الطلب من المتوقع أن يعود إلى مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا بحلول الربع الأخير من هذا العام.
-
"سيرا" تتحول لخسائر بـ378 مليون ريال في 2021بسبب انخفاض العمليات نتيجة لقيود السفر التي سببتها جائحة كوفيد 19 شركات
-
"موانئ" السعودية تدشن مستودعات جديدة في ميناء جدة بـ150 مليون ريالبمساحة إجمالية تبلغ 43 ألف متر مربع اقتصاد
-
إيلون ماسك يعتقد أن "بوتين أغنى منه بكثير".. ما السبب!رئيس "تسلا" استبعد كونه أغنى رجل في العالم قصص اقتصادية