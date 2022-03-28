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وزير الطاقة الإماراتي: السوق بحاجة للنفط الروسي.. ولا يمكن تعويض إنتاج موسكو

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سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي
نفط وغاز

وزير الطاقة الإماراتي: السوق بحاجة للنفط الروسي.. ولا يمكن تعويض إنتاج موسكو

"أدنوك" تتوقع حالة شح في الأسواق بالأمد القريب

دبي - رويترز

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قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي اليوم الإثنين، إن أسواق الطاقة بحاجة إلى النفط الروسي، ولا يمكن لأي منتج أن يعوض إنتاج موسكو.

وأضاف المزروعي في منتدى عن الطاقة أن "(أوبك+) بحاجة إلى العمل معا وعدم السماح للأمور السياسية بتشتيت انتباه المجموعة".

وتابع: "سننظر في توازن العرض والطلب في اجتماع (أوبك+) المقبل".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، سلطان أحمد الجابر، اليوم الإثنين، إنه يتوقع في الأمد القريب حالة شح في أسواق النفط مع زيادة الطلب ما يقرب من 3 ملايين برميل عن العام الماضي.

وأضاف الجابر، أن التقلب الحالي في أسعار النفط نتيجة لمشكلة هيكلية، لكن الطلب من المتوقع أن يعود إلى مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا بحلول الربع الأخير من هذا العام.

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