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"سينوبك" الصينية تعتزم زيادة إنفاقها 18% إلى 31 مليار دولار للتنقيب عن النفط والغاز

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نفط وغاز

"سينوبك" الصينية تعتزم زيادة إنفاقها 18% إلى 31 مليار دولار للتنقيب عن النفط والغاز

في ظل سعي الحكومة إلى تعزيز أمن الطاقة

دبي - العربية.نت

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تعتزم شركة النفط الصينية العملاقة "سينوبك" Sinopec، إنفاق مبالغ قياسية هذا العام لزيادة التنقيب عن النفط والغاز، في ظل سعي الحكومة إلى تعزيز أمن الطاقة وعزل نفسها عن أسواق السلع العالمية المتقلبة.

وأكدت الشركة أنها ستزيد الإنفاق الرأسمالي بنسبة 18% إلى 31 مليار دولار، بما في ذلك زيادة بنسبة 22% في عمليات الحفر.

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