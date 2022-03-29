المزروعي: هدف "أوبك+" تهدئة السوق وإذا طلبنا من أحد المغادرة فسنرفع الأسعار

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن الضغط على بعض الشركاء خارج أوبك+ ويمكن للبلدان أن تختار من أين تشتري الموارد ولا يمكننا أن نتخذ القرارات للعالم.

وأضاف الوزير، أن "هدفنا هو تهدئة السوق وتوفير الكميات وإذا طلبنا من أحد المغادرة فسنرفع الأسعار وهو ما يتعارض مع ما يريده المستهلكون".

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وتابع: "لدينا مهمة واحدة في أوبك+ وهي استقرار السوق"، نقلاً عن رويترز.

وقال وزير الطاقة الإماراتي، إن ثمة استثمارات مطلوبة وهناك حاجة إلى فصل السياسة عن إتاحة الطاقة وبأسعار معقولة.

وأوضح سهيل المزروعي، أن "المنطقة تتعرض لهجمات من المنظمات الإرهابية ويجب أن يتوقف ذلك إذا كنا سنلتزم بتطوير المزيد من الموارد في المستقبل".

وأضاف أن أمن الطاقة أولوية حاليا وإن بعض الدول تتجاهل مسألة القدرة على تحمل تكاليف الطاقة وإن هذا السبب في أن شركاء أوبك+ يحاولون المحافظة على النظام.

وقال وزير الطاقة الإماراتي، إنه يعتقد بأن الطلب سينمو وإنه يشهد هذا النمو.