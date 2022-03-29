بارزاني: نواجه مقاومة إيرانية لتطوير النفط والغاز في كردستان

قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء، إن تطوير قطاع النفط والغاز في الإقليم الواقع في شمال العراق قد لا يكون في مصلحة إيران المنتجة للطاقة.

وأضاف أن الهجمات التي وقعت مؤخراً على أربيل عاصمة الإقليم والإجراءات القانونية للحكومة الاتحادية تؤكد أن هناك مقاومة للتطوير في المنطقة الغنية بالطاقة.

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وقال "الحرس الثوري الإيراني" أوائل الشهر الجاري، إنه قصف "مراكز استراتيجية" إسرائيلية في أربيل ردا على غارة جوية إسرائيلية قتلت اثنين من أعضائه في سوريا.

غير أن معظم الصواريخ التي أطلقت على العاصمة الكردية، وعددها 12 صاروخا، أصابت فيلا رجل أعمال كردي يعمل في قطاع الطاقة بالإقليم شبه المستقل.

وقالت مصادر لـ"رويترز" إن خطة تصدير الغاز الكردي قد تهدد مكانة إيران كمورد رئيسي للعراق وتركيا بينما يعاني فيه اقتصادها من العقوبات الدولية.

ووقع الهجوم بعد فترة وجيزة من اعتبار محكمة اتحادية عراقية أن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام.

وقال بارزاني في منتدى عن الطاقة بدولة الإمارات، إن حكم المحكمة سياسي، وإن كردستان تتفاوض مع الحكومة الاتحادية للحفاظ على ما سماها حقوقهم الدستورية.

وأضاف أن كردستان قدمت تطمينات لشركائها التجاريين والمنظمات الدولية التي تعمل في المنطقة شبه المستقلة بأنها ملتزمة باحترام العقود التي أبرمتها.