روسيا تضع أوروبا في مأزق.. تنفيذ قرار بيع الغاز بالروبل بعد أيام

قالت روسيا إنها ستعمل على وضع ترتيبات عملية بحلول يوم الخميس القادم، لتمكين الشركات من دفع قيمة الغاز بالروبل، مما يزيد من احتمالات تعطل الإمدادات، إذ إن الدول الغربية ترفض حتى الآن السماح بتغيير عملة السداد.

وكان قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، بتلقي مقابل الغاز الروسي من الدول "غير الصديقة" بالروبل، قد رفع قيمة العملة بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عندما فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا الذي رفع أسعار الغاز.

مادة اعلانية

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين اليوم الثلاثاء: "لا أحد سيورد الغاز بالمجان، هذا ببساطة مستحيل، ولا يمكن سداد ثمنه إلا بالروبل".

وأثارت الخطوة انتقادات عنيفة من الدول الأوروبية التي تدفع قيمة الغاز الروسي باليورو، في أغلب الأحيان، وتقول إن روسيا ليس من حقها تغيير العقود، وقد رفضت دول مجموعة السبع الصناعية المطلب الروسي هذا الأسبوع.

وأوفت روسيا حتى الآن بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بإمدادات الغاز لأوروبا.