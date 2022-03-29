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"سوناطراك" الجزائرية تكشف عن الإمكانيات النفطية لمنطقة تقرت

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شركة سوناطراك الجزائرية
شركة سوناطراك الجزائرية
نفط وغاز

"سوناطراك" الجزائرية تكشف عن الإمكانيات النفطية لمنطقة تقرت

الكميات المقدرة تبلغ 961 مليون برميل

دبي - العربية.نت

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أكد بيان صادر عن شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الثلاثاء، الإمكانيات النفطية المهمة لمنطقة تقرت، مشيرة إلى أنها "تعتزم تسريع تطوير هذا القطب لزيادة الإنتاج الوطني".

وقالت سوناطراك المملوكة للدولة، إن الكميات المقدرة في تقرت، بلغت 961 مليون برميل مقابل 546 مليون برميل قبل أعمال التنقيب، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

يشار إلى أن "سوناطراك"، أعلنت مؤخرا عن اكتشاف نفطي مهم بالشراكة مع "إيني" الإيطالية.

وذكرت أن التقديرات تفيد بوجود نحو 140 مليون برميل من الخام في المخزون الذي اكتشف في حوض بركين في شرق البلاد.

وكانت "سوناطراك" أعلنت في يناير الماضي، أنها ستستثمر نحو 40 مليار دولار في استكشاف وإنتاج وتكرير النفط والتنقيب عن الغاز واستخراجه بين العامين 2022 و2026.

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