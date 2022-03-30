أمين عام أوبك يحث "أوبك+" على الحفاظ على مسارها وتوخي الحرص

نقل بيان إعلامي عن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قوله إنه يتعين على مجموعة أوبك+ التي تضم روسيا ومنتجين آخرين "الحفاظ على المسار" فيما يتعلق بقرارات المجموعة وأضاف أنه يتعين عليها كذلك مواصلة متابعة تطورات السوق عن كثب.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك+ غدا الخميس لتقرير ما إذا كانت المجموعة ستواصل العمل باتفاق أبرم في يوليو/تموز 2021 وتزيد إنتاجها من النفط في مايو/أيار بمقدار 432 ألف برميل يوميا.

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من جهة أخرى، أفاد معهد البترول الأميركي بأن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بمقدار 3 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام. وستنشر إدارة معلومات الطاقة بيانات رسمية في وقت لاحق اليوم.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 3٪ اليوم الأربعاء، بفعل شح المعروض وتزايد احتمالات فرض عقوبات غربية جديدة ضد روسيا حتى مع عقد موسكو وكييف محادثات سلام.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.07 دولار أو 2.79٪ إلى 113.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1215 بتوقيت غرينتش، لتعكس خسارة بنسبة 2٪ في الجلسة السابقة. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.20 دولار أو 3.07٪ إلى 107.44 دولار للبرميل، بعد تراجع بـ 1.6٪ يوم الثلاثاء.

وبينما عرضت روسيا "تقليص عملياتها العسكرية بشكل أساسي في شمال أوكرانيا"، قال شخص مقرب من الكرملين إن وقف التصعيد لا يعني وقف إطلاق النار أو الانسحاب الكامل للقوات من جميع أنحاء العاصمة كييف. كما حذرت الولايات المتحدة من إعلان التقدم في المفاوضات.