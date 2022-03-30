الكرملين: روسيا لن تطلب تحويلاً فورياً لمدفوعات الغاز بالروبل

قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن روسيا لن تطلب على الفور من الدول دفع ثمن الصادرات الروسية من الغاز بالروبل، ووعد بتحول تدريجي.

وأضاف أن روسيا يجب أن تعمل على فكرة توسعة قائمة صادراتها التي تسَدّد قيمتها بالروبل.

مادة اعلانية

كان فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، قد حذر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم، من أنه إذا كان يريد الغاز الروسي فعليه دفع ثمنه بالروبل. كما حذر من أن صادرات النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب قد تسعر كذلك بالعملة المحلية.

قالت روسيا أمس، إنها ستعمل على وضع ترتيبات عملية بحلول يوم الخميس القادم، لتمكين الشركات من دفع قيمة الغاز بالروبل، مما يزيد من احتمالات تعطل الإمدادات، إذ إن الدول الغربية ترفض حتى الآن السماح بتغيير عملة السداد.

وأثارت الخطوة انتقادات عنيفة من الدول الأوروبية التي تدفع قيمة الغاز الروسي باليورو، في أغلب الأحيان، وتقول إن روسيا ليس من حقها تغيير العقود، وقد رفضت دول مجموعة السبع الصناعية المطلب الروسي هذا الأسبوع.