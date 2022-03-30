.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكرملين: روسيا لن تطلب تحويلاً فورياً لمدفوعات الغاز بالروبل

  • الخط
الكرملين
الكرملين
روسيا و أوكرانيا

الكرملين: روسيا لن تطلب تحويلاً فورياً لمدفوعات الغاز بالروبل

موسكو تعمل على وضع ترتيبات الدفع بالروبل بحلول الخميس

رويترز، العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن روسيا لن تطلب على الفور من الدول دفع ثمن الصادرات الروسية من الغاز بالروبل، ووعد بتحول تدريجي.

وأضاف أن روسيا يجب أن تعمل على فكرة توسعة قائمة صادراتها التي تسَدّد قيمتها بالروبل.

كان فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، قد حذر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم، من أنه إذا كان يريد الغاز الروسي فعليه دفع ثمنه بالروبل. كما حذر من أن صادرات النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب قد تسعر كذلك بالعملة المحلية.

ألمانيا تفعّل خطة طارئة لضمان إمدادات الغاز طاقة نفط وغاز ألمانيا تفعّل خطة طارئة لضمان إمدادات الغاز

قالت روسيا أمس، إنها ستعمل على وضع ترتيبات عملية بحلول يوم الخميس القادم، لتمكين الشركات من دفع قيمة الغاز بالروبل، مما يزيد من احتمالات تعطل الإمدادات، إذ إن الدول الغربية ترفض حتى الآن السماح بتغيير عملة السداد.

وأثارت الخطوة انتقادات عنيفة من الدول الأوروبية التي تدفع قيمة الغاز الروسي باليورو، في أغلب الأحيان، وتقول إن روسيا ليس من حقها تغيير العقود، وقد رفضت دول مجموعة السبع الصناعية المطلب الروسي هذا الأسبوع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما أهداف روسيا في المرحلة الثانية من الحرب الأوكرانية؟ ما أهداف روسيا في المرحلة الثانية من الحرب الأوكرانية؟
اكتشف المزيد