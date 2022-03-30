بوتين: تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل لا يجب أن يؤثر على العقود مع الأوروبيين 

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل لا يجب أن يؤثر على العقود مع الأوروبيين.

وأطلع بوتين المستشار الألماني في محادثة هاتفية اليوم الأربعاء، على جوهر قرار التحول إلى الدفع بالروبل الروسي مقابل الغاز، حيث أشار إلى أن التغييرات في إجراءات المدفوعات مقابل الغاز جرت بسبب تجميد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاحتياطي النقدي للبنك المركزي الروسي.

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وقال الكرملين "أطلع فلاديمير بوتين المستشار الألماني على جوهر قرار التحول إلى مدفوعات الغاز الذي يتم تزويد ألمانيا به، من بين دول أخرى، بالروبل الروسي. إدخال التغيير في إجراءات المدفوعات تم بسبب أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد قامت بتجميد احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي، في انتهاك لمعايير القانون الدولي".

وأعلن الكرملين قيامه بدراسة مقترح رئيس الدوما أن يكون دفع الواردات مقابل الروبل الروسي.

كان رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما"، فياتشيسلاف فولودين، اقترح اليوم الأربعاء، أن تبيع روسيا النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب بالعملة المحلية (الروبل) في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون مربحا لموسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر بتحصيل ثمن الغاز الطبيعي المصدر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة بالروبل.

وقال إن الدولار أصبح عملة "غير مضمونة"، وإن روسيا لن تستخدم عملات الدول "غير الصديقة" في مدفوعات الغاز، على خلفية العقوبات المفروضة على بلاده بسبب عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.