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بولندا تتوقف عن استخدام النفط الروسي بحلول نهاية العام

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رئيس الوزراء البولندي (أ ف ب)
رئيس الوزراء البولندي (أ ف ب)
روسيا و أوكرانيا

بولندا تتوقف عن استخدام النفط الروسي بحلول نهاية العام

أكدت أنها لن تستورد الفحم من موسكو بحلول أبريل أو مايو

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستتوقف عن استخدام النفط الروسي، بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف مورافيكي، أن بولندا ستتوقف أيضا عن استيراد الفحم الروسي بحلول أبريل أو مايو المقبلين.

وكان رئيس الوزراء البولندي، قال في وقت سابق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن يتوقف أبداً"، مشيراً إلى أنه "سيسعى لتوسيع إمبراطوريته"، على حد تعبيره.

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