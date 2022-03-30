نفط وغاز
البنك الدولي: دور دول الخليج حيوي في تهدئة أسعار النفط
أكد أن أسواق النفط العالمية تشهد إعادة هيكلة ضخمة
قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، اليوم الأربعاء، إن دول الخليج المنتجة للنفط يمكنها أن تقوم بدور حيوي في تهدئة أسعار النفط والغاز في الأشهر المقبلة.
وأضاف مالباس في كلمة ألقاها خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: "نشهد إعادة هيكلة ضخمة في أسواق النفط العالمية، حيث سيكون لمرونة الإمداد لدول مجلس التعاون الخليجي دور حيوي في تهدئة الأسعار في الأشهر المقبلة".
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وتابع: "نرى بالفعل أن دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة للاستثمار بسرعة في هذا المجال والمساعدة في الحد من الأسعار على مستوى القطاع ككل".
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