نفط وغاز
إدارة بايدن تبحث سحب مليون برميل نفط يومياً من الاحتياطي الاستراتيجي
على مدار عدة أشهر
قال مصدر، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تبحث سحب مليون برميل من النفط يوميا على مدار عدة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.
وكان بايدن، وجه في وقت سابق من هذا الشهر، بسحب 30 مليون برميل من احتياطي النفط الأميركي بصورة طارئة وطرحها في السوق، في إطار العمل الجماعي لوكالة الطاقة الدولية.
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وقال مكتب إدارة الطاقة الأحفورية والكربون التابع لوزارة الطاقة الأميركية وقتها، إنه "تم منح العقود مقابل 30 مليون برميل معروضة للبيع من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة".
وأضاف أن "هذه العملية هي جزء من عمل منسق مع 30 دولة عضوا في وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية لديها".
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