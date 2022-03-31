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إدارة بايدن تعلن أكبر سحب من احتياطي النفط الاستراتيجي

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إدارة بايدن تعلن أكبر سحب من احتياطي النفط الاستراتيجي

سحب مليون برميل من النفط يوميا على مدار 6 أشهر

وكالات

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أفاد بيان رسمي، اليوم الخميس، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أقرت خطة للسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي.

وستطلق الولايات المتحدة ما يقرب من مليون برميل من النفط يوميًا من احتياطياتها لمدة ستة أشهر، وهو حجم تاريخي يؤكد قلق البيت الأبيض بشأن ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيستدعي "سلطات الحرب الباردة" لتشجيع الإنتاج المحلي للمعادن الحيوية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية واستخدامات أخرى. وستُضم مواد البطارية إلى قائمة العناصر التي يغطيها قانون الإنتاج الدفاعي للعام 1950.

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وقال البيت الأبيض في البيان إن الإفراج عن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي "غير مسبوق".

وأضاف: "سيوفر هذا السحب القياسي كمية تاريخية من الإمدادات لتكون بمثابة جسر حتى نهاية العام عندما يرتفع الإنتاج المحلي".

سيطلب بايدن سحب ما يصل إلى 180 مليون برميل من الاحتياطيات الأميركية خلال الأشهر القادمة. وسيتحدث عن خطته في البيت الأبيض الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت واشنطن.

وكان بايدن، وجه في وقت سابق من هذا الشهر، بسحب 30 مليون برميل من احتياطي النفط الأميركي بصورة طارئة وطرحها في السوق، في إطار العمل الجماعي لوكالة الطاقة الدولية.

وقال مكتب إدارة الطاقة الأحفورية والكربون التابع لوزارة الطاقة الأميركية وقتها، إن "هذه العملية هي جزء من عمل منسق مع 30 دولة عضوا في وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية لديها".

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