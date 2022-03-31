النفط يهبط أكثر من 5 دولارات مع بحث إدارة بايدن سحباً كبيراً من الاحتياطيات

تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من 5 دولارات للبرميل صباح اليوم الخميس، بفعل أنباء عن أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث سحب نحو مليون برميل يوميا من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على مدار عدة أشهر في محاولة لتهدئة أسعار الخام المرتفعة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.71 دولار، بما يعادل 4.2%، إلى 108.58 دولار للبرميل.

مادة اعلانية

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.45 دولار، بما يعادل 5%، إلى 102.74 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار النفط حوالي 3% عند التسوية أمس الأربعاء، مدفوعة بمخاوف حيال الإمدادات مع تعثر محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا على ما يبدو.

وقال الشريك المدير في "إس.بي.آي أسيت ماندجمنت"، ستيفن إنيس، "إنها صدمة للمعنويات، لكن إذا كان التاريخ الحديث يشير إلى أي شيء، فإن السحب من الاحتياطي سيكون إصلاحا مؤقتا فقط يشبه وضع

ضمادة على ساق مكسورة".

وأعلنت إدارة بايدن في أوائل مارس أنها ستسحب 30 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية في إطار سحب عالمي يبلغ 60 مليون برميل في محاولة لخفض الأسعار.

ويأتي السحب في وقت انخفضت فيه مخزونات النفط الأميركية 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مارس، متجاوزة توقعات لانخفاض قدره مليون برميل.

وجاء تباطؤ واضح في الطلب مع ارتفاع الإنتاج الأميركي 100 ألف برميل يوميا إلى 11.7 مليون برميل يوميا بعد جمود عند 11.6 مليون برميل يوميا منذ أوائل فبراير.