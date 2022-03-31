رئيس وزراء اليابان: لن ننسحب من مشروع خط الغاز "سخالين 2" مع روسيا
يضخ الغاز إلى اليابان وكوريا الجنوبية
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، إن اليابان لن تتخلى عن حصتها في مشروع سخالين 2 للغاز الطبيعي المسال في روسيا لأنه ضروري لأمن الطاقة.
وذكر كيشيدا ردا على سؤال في البرلمان "ليس من سياستنا الانسحاب" من سخالين 2.
وضعت الأزمة الأوكرانية مشاركة اليابان في مشروع سخالين 2 ومشروع مماثل في روسيا في بؤرة تركيز حادة، لا سيما بعد أن قالت شركات النفط الغربية الكبرى إنها ستنسحب احتجاجًا على تصرفات روسيا.
كانت شركة شل، قد تحركت لسحب حصتها في مشروع سخالين 2 للغاز الطبيعي المسال بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا.
ويضخ مشروع "سخالين 2" الغاز إلى اليابان وكوريا الجنوبية.
وقالت شركتا "ميتسوي" و"ميتسوبيشي" اليابانيتين إنهما مستمرتان في مشاركتهما في مشروع "سخالين-2".
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