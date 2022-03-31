روسيا: الدفع بالروبل لن يبدأ اليوم
بوتين والمستشار الألماني اتفقا على مناقشة كيفية إجراء المدفوعات
نقلت وكالة تاس للأنباء عن الكرملين قوله، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، اتفقا خلال اتصال هاتفي على إجراء محادثات على مستوى الخبراء في شأن كيفية إجراء المدفوعات بالروبل مقابل صادرات الغاز الروسية.
كما أجرى بوتين محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في الشأن نفسه، وفق ما ذكر تلفزيون "RT" الروسي.
وكان بوتين، منح السلطات الروسية أسبوعًا، ينتهي اليوم، لوضع نظام جديد للدفع بالروبل.
إلا أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أوضح أن هذا النظام الجديد لن يدخل حيز التنفيذ بالكامل اليوم، بل بشكل تدريجي.
وألمح بيسكوف إلى أن صادرات أخرى قد يطالها أيضا الدفع بالروبل.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت ألمانيا تفعيل خطة طوارئ لمواجهة احتمال انقطاع إمدادات الغاز الروسية.
-
رئيس "سابك" للعربية: هذه أهمية الاتفاقيات الصناعية التي وقعتها "دسر"أكد أن نقل التقنية والإبداع في تطوير الموارد البشرية يعد الأهم اقتصاد
-
النفط يهبط أكثر من 5 دولارات مع بحث إدارة بايدن سحباً كبيراً من الاحتياطياتالعقود الآجلة لـ"برنت" تتراجع 4.2% إلى 108.58 دولار للبرميل طاقة
-
لجنة "أوبك+" الفنية تستخدم تقارير وود ماكنزي وريستاد إنرجي بدلاً من "الطاقة الدولية"رويترز: القرار اتُخذ بعد تحليل دقيق أجرته الأمانة العامة بطلب من اللجنة طاقة