روسيا: الدفع بالروبل لن يبدأ اليوم

نقلت وكالة تاس للأنباء عن الكرملين قوله، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، اتفقا خلال اتصال هاتفي على إجراء محادثات على مستوى الخبراء في شأن كيفية إجراء المدفوعات بالروبل مقابل صادرات الغاز الروسية.

كما أجرى بوتين محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في الشأن نفسه، وفق ما ذكر تلفزيون "RT" الروسي.

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وكان بوتين، منح السلطات الروسية أسبوعًا، ينتهي اليوم، لوضع نظام جديد للدفع بالروبل.

إلا أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أوضح أن هذا النظام الجديد لن يدخل حيز التنفيذ بالكامل اليوم، بل بشكل تدريجي.

وألمح بيسكوف إلى أن صادرات أخرى قد يطالها أيضا الدفع بالروبل.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت ألمانيا تفعيل خطة طوارئ لمواجهة احتمال انقطاع إمدادات الغاز الروسية.