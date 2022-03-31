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سعر خام عمان يرتفع إلى 110.96 دولار للبرميل في مايو

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منشأة نفط في سلطنة عمان
منشأة نفط في سلطنة عمان
أسعار النفط

سعر خام عمان يرتفع إلى 110.96 دولار للبرميل في مايو

خام دبي سيبلغ 110.71 دولار للبرميل

سنغافورة – رويترز

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أفادت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة، اليوم الخميس، بأن سعر البيع الرسمي للخام العماني في مايو/أيار سيرتفع 19 دولارا إلى 110.96 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمي لشحنات مايو/أيار من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في مارس /آذار لعقد شهر أقرب استحقاق.

وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمي لخام دبي، محدداً بخصم 0.25 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني، سيبلغ 110.71 دولار للبرميل في مايو/أيار.

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