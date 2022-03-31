أسعار النفط
سعر خام عمان يرتفع إلى 110.96 دولار للبرميل في مايو
خام دبي سيبلغ 110.71 دولار للبرميل
أفادت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة، اليوم الخميس، بأن سعر البيع الرسمي للخام العماني في مايو/أيار سيرتفع 19 دولارا إلى 110.96 دولار للبرميل.
سعر البيع الرسمي لشحنات مايو/أيار من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في مارس /آذار لعقد شهر أقرب استحقاق.
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وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمي لخام دبي، محدداً بخصم 0.25 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني، سيبلغ 110.71 دولار للبرميل في مايو/أيار.
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